Esclusiva: Cancelo, l’Inter è fredda (resiste Aurier). Ora la Juve…

Joao Cancelo è un ottimo profilo per la fascia destra, ma nei discorsi con il Valencia l’Inter ha deciso di non approfondire. I costi sono elevati, dai 20 ai 25 milioni, il budget dei nerazzurri ora impone una riflessione almeno fino a quando non verrà fatta qualche uscita. Resiste invece il nome di Aurier per la fascia destra, ma siccome si tratta di un extracomunitario l’Inter si è concesso qualche altro giorno di riflessione. Su Cancelo resta invece il concreto interesse dalla Juve, con il gradimento assoluto del diretto interessato che per questo motivo ha messo in secondo piano alcune proposte dall’Inghilterra. Ma prima la Juve deve risolvere l’enigma Lichtsteiner, in scadenza di contratto e non più intoccabile nello scacchiere bianconero. E soltanto in questo caso si passerebbe alla fase operativa per Cancelo.

Foto: sito ufficiale Valencia