Esclusiva: Cancelo, la Juve si è mossa per prima con il placet di Allegri. L’Inter…

Vi abbiamo raccontato tutto di Joao Cancelo, il laterale in uscita da Valencia. La Juve si è mossa per prima con il placet di Allegri: è un profilo che piace molto, il presente e il futuro, la sua cessione è scontata. Fondamentali, come detto, i rapporti tra i due club dopo le operazioni Zaza e Neto, importante il ruolo di Jorge Mendes che avrebbe dovuto raggiungere l’Italia e può darsi che lo faccia nei prossimi giorni. La Juve vuole abbattere la valutazione di 25 milioni, i discorsi sono stati allargati a Lemina, è stato anche affrontato l’argomento Garay. Ci sono conferme sulla volontà di Cancelo di vestire il bianconero, può anche darsi che la Juve aspetti ancora qualche giorno per trovare una sistemazione a Lichtsteiner, evidentemente non blindatissimo. Vi abbiamo raccontato anche dell’interesse dell’Inter che cerca un laterale con quelle caratteristiche, Cancelo piace molto e con il Valencia si è parlato anche di Kondogbia. Ma la Juve si è mossa per prima e soltanto se decidesse di rinunciarvi permetterebbe alla concorrenza di tornare in corsa.

Foto: sito ufficiale Valencia