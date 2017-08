Esclusiva: Canalicchio, sempre più Milan. Nei prossimi giorni l’offerta

Nicolò Canalicchio sempre più in orbita Milan. Ve ne avevamo parlato il 20 luglio in esclusiva, il giovane difensore centrale classe 2001 di proprietà della Ternana aveva subito convinto il club rossonero, sorpasso già in quei giorni nei riguardi del Sassuolo. La trattativa entrerà nel vivo e probabilmente verrà definita nei prossimi giorni: il Milan ha preannunciato un’offerta, i rapporti con la Ternana sono eccellenti, trattativa in stato sempre più avanzato.