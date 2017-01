Esclusiva: Caceres-Fiorentina, conferme. Prima le visite, poi la firma

Le sorprese delle ultime ore di mercato. Dopo aver chiuso l’operazione Saponara, la Fiorentina ha completamento aperto a Martin Caceres. Stavolta sì, non ci sono dubbi sulla disponibilità totale del club viola. Primo passaggio le visite mediche che dovranno certificare le migliori condizioni del difensore reduce da un grave infortunio che ha smaltito da tempo. Caceres stava per firmare con il Trabzonspor, operazione saltata per un problema di bonus. Ora la Fiorentina: prima le visite, poi la firma.