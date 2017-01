Esclusiva: Bovo, il Palermo non rilancia più. Il Pescara vede il traguardo

Cesare Bovo ha avuto nelle ultime 36 ore una tentazione Palermo, per quello che sarebbe stato un ritorno. Dopo che, per oltre due settimane – come ampiamente raccontatovi – aveva raggiunto un’intesa di massima con il Pescara. L’inserimento del Palermo di ieri sera, per il difensore in uscita dal Torino, non ha portato fin qui ai frutti sperati dal club rosanero e difficilmente Bovo cambierà idea. Ora il Pescara vede davvero il traguardo.