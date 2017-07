Esclusiva: Bonucci, vertice Lucci-Marotta. L’agente porterà la proposta del Milan!

Leonardo Bonucci e il Milan. Dal forte gradimento, dagli appezzamenti di ieri, a un vertice in corso tra Il suo agente Lucci e Beppe Marotta. Lucci probabilmente spiegherà che dinanzi a una proposta allettante il difensore non esclude la cessione. Ieri abbiamo spiegato che per motivi personali Bonucci potrebbe scegliere di restare in Italia, respingendo le eventuali proposte inglesi. Situazione in evoluzione: domani il Milan parte per la tournée, al seguito della squadra è prevista la presenza sia di Fassone che Mirabelli. Quindi bisognerebbe fare in fretta, ma bisognerà capire la posizione della Juve che ha sempre detto comunque di non voler trattenere chi decide di andar via. Lucci porterà la proposta del Milan per Bonucci, cash o con De Sciglio nell’operazione.

Foto: Twitter Juventus