Esclusiva: Bonucci, il Milan offre 30 più 5 di bonus. De Sciglio-Juve a prescindere

Ore caldissime sul fronte Bonucci-Milan. La Juve chiede 40, il Milan è salita a 30 milioni più 5 di bonus. Confermiamo: De Sciglio è un predestinato, come raccontiamo da settimane, ma è un affare al momento staccato. Che si farà in un secondo momento, perché sulla valutazione nell’ambito dell’affare Bonucci sarebbe sempre più complicato trovare un’intesa. Per De Sciglio la Juve offre 8, il Milan chiede 15, ma ogni giorno che passa depone a favore della Juve visto che il laterale è in scadenza e vuole soltanto i bianconeri. Se ne parlerà più avanti: con Cuadrado eventualmente nell’operazione? Vedremo, dipenderebbe dalla posizione di Suso. Per ora precedenza all’affare Bonucci-Milan, staccato da tutto.

Foto: Twitter Juventus