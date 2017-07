Esclusiva: Milan, le ore di Biglia. Domani Fassone e Lotito…

Lucas Biglia e il Milan, racconto di una giornata di contatti frenetici. Dopo che, occhio al particolare, da venerdì una situazione che veniva da qualcuno ritenuta di calma piatta è diventata bollente. Lotito ha trascorso la giornata in Sardegna in compagnia della moglie, spesso al telefono. La Lazio ha valutato due opzioni: i 15 milioni più 3 di bonus offerti dal Milan (la richiesta è di 20) e il possibile inserimento di Lapadula nella trattativa. A proposito, quest’ultimo è stato contattato dal suo entourage, la destinazione è di gradimento, il Genoa in queste ore deve aspettare. Per il momento la Lazio sembra orientata ad accettare soltanto la proposta cash, valutando l’opzione Lapadula eventualmente in un secondo momento. Vedremo. Per Lotito vige la questione di principio: Biglia è un discorso isolato da tutto il resto. Domani il presidente della Lazio avrà un nuovo contatto telefonico con Fassone, nel frattempo il centrocampista tornerà dalle vacanze. Pronto per le visite e per raggiungere i compagni in ritiro. Ma sarà un lunedì intenso, molto intenso. Lotito è capace di tutto, anche di chiedergli di andare in ritiro per ripicca. Tuttavia il presidente della Lazio è consapevole di un’altra cosa: i giorni che trascorrono avvicinano sempre più, in assenza di rinnovo, Biglia alla scadenza. Con il pericolo di incassare zero euro, soprattutto se la situazione restasse bloccata in questa sessione di mercato. Può anche esistere una questione di principio di Lotito, che in passato spesso è andato allo scontro personale. Ma ogni tanto prevale la logica. Ecco perché è consigliabile seguire con attenzione gli sviluppi nel primo giorno della settimana che sta per arrivare.

Foto: Twitter Lazio