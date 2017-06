Esclusiva: Bernardeschi, prima scelta Juve. Tra volontà viola e Inter…

Saranno giorni, settimane calde per Federico Bernardeschi. La Fiorentina da tempo ha presentato una proposta di rinnovo al talento classe 1994, rispetto all’impegno attualmente in scadenza nel 2019. Ma finora non ci sono stati sviluppi. La Viola vorrebbe inserire una clausola rescissoria, soluzione non gradita da Berna. E adesso la Fiorentina aspetta il no definitivo di Bernardeschi, anche perché la questione non può essere portata ancora troppo per le lunghe. Il punto è uno: Bernardeschi vuole la Juve e per la Juve Federico è la prima scelta. C’è anche l’Inter, in Inghilterra lo hanno seguito il Chelsea e lo United, ma il giocatore vorrebbe restare in Italia. La Fiorentina ha scrupoli sulla pista Juve, ma per i bianconeri Bernardeschi è quasi una priorità. Fermo restando che resta vivissima la pista Keita, Lotito per ora non molla, ci sono anche Inter e Milan, ma al primo posto nei desiderata di Keita c’è proprio la Juve. Sempre restando in tema di esterni offensivi, la Juventus resta sempre alla finestra su Douglas Costa e Di Maria, due profili più esperti e di respiro internazionale.

Foto: Daily Express