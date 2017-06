Esclusiva: Bernardeschi, la verità in 10 giorni. Tra Juve e Inter…

Federico Bernardeschi ha raggiunto l’Under 21, ci tiene molto ad essere protagonista ai prossimi Europei. Ma il suo futuro si deciderà prevedibilmente nel giro di dieci giorni. La Fiorentina gli ha proposto un prolungamento con adeguamento rispetto al contratto in scadenza 2019. Bernardeschi non ha ufficialmente detto no, ma il fatto che non abbia detto sì fa intuire che la sua volontà è quella di provare nuove esperienze. Il progetto Juve lo intriga parecchio, chiaro che poi dipenderà dalla Fiorentina. Ma anche dalla sua volontà, sempre da tenere in considerazione. E la Juve, che sta lavorando da settimane anche su Douglas Costa, potrebbe anche prendere – come spieghiamo a parte – due esterni offensivi. Per Allegri la soluzione Bernardeschi sarebbe il top perché può giocare in più ruoli e per Max rappresenterebbe l’ideale per il sistema di gioco Juve. L‘Inter sta facendo pressioni di tutti i tipi per guadagnare la pole, non fate caso alle smentite o alla presunta freddezza di Spalletti. E’ una tattica. Ma prima la comunicazione ufficiale da dare alla Fiorentina e l’opzione Juve da sviluppare. L’Inter insegue con la speranza di sorpassare. Entro 10 giorni tutto potrebbe essere molto più chiaro…

Foto: Daily Express