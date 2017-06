Esclusiva: Bernardeschi, la Juve aspetta il momento giusto. Sull’Inter e Keita…

Ribadiamo: per la Juve una priorità assoluta è Federico Bernardeschi. In questo momento più di Douglas Costa e compagnia. Una scelta fatta, aspettando il momento giusto per uscire allo scoperto. La Juve ha già previsto un’offerta da 35 milioni più bonus, non bastano, ma non sarà un problema alzare l’offerta. L’Inter sta facendo di tutto per ribaltare, puntando sui rapporti non eccellenti tra Juve e Fiorentina, ma la volontà del diretto interessato può fare la differenza. E la Juve aspetta, le piste estere (United in testa) ora sono più fredde. Per questo la Juve, che tiene sempre sotto controllo Douglas Costa, non ha fin qui approfondito i discorsi su Keita, evitando qualsiasi contatto con Lotito pur tenendo l’attaccante esterno nel mirino. E su Keita il Milan continua a sperare, lo fa da mesi e mesi, all’interno di una diatriba infinita tra agente e Lazio. E senza sottovalutare una possibile offerta dell’Inter dopo i sondaggi dei giorni scorsi.

Foto: Daily Express