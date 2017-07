Esclusiva: Bernardeschi-Juve, distanza minima. Su Rincon…

Distanza minima per Federico Bernardeschi alla Juve. Pochi milioni di bonus, al massimo un paio, tra domanda e offerta. La Juve può salire a 40 più 4-5 di bonus, la Fiorentina chiede 40 milioni più 8 di bonus. Distanza minima, davvero, dettagli da perfezionare. Nella giornata di oggi non ci sono stati incontri diretti (tra l’altro non previsti), semplicemente perché la Juve è stata impegnata a cercare di risolvere con la Samp la vicenda Schick dopo i problemi grossi sorti nelle ultime ore, ve ne parliamo a parte. La Juve sa che l’avvocato Bozzo sta curando la trattativa, il rappresentante dell’esterno offensivo presto incontrerà Corvino. Si conta di definire in pochi giorni, prima del ritorno di Bernardeschi dalle vacanze. Confermato l’interesse Fiorentina per Rincon, ma la priorità è quella di definire i dettagli economici. E la distanza è davvero minima.

Foto: Daily Express