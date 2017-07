Esclusiva: Bernardeschi alla Juve per 40 milioni e il 10 per cento della futura vendita

Federico Bernardeschi alla Juve: ci sono tutti gli accordi. Operazione da 40 milioni più (ecco la novità) il 10 per cento che andrebbe alla Fiorentina in caso di futura vendita. Non si poteva andare oltre, una trattativa che vi abbiamo anticipato in tutti i dettagli, escludendo contropartite tecniche e segnalando come da settimane la Juve avesse in pugno Bernardeschi. La percentuale su futura vendita ha sbloccato tutto. Bernardeschi alla corte di Allegri. Pronto un contratto quinquennale, Bernardeschi con i bonus guadagnerà mediamente oltre 4 milioni a stagione.

Foto: zimbio