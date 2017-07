Esclusiva: Bernardeschi, accordo di massima Juve-Fiorentina a 40 più 5. Ora manca…

Federico Bernardeschi alla Juventus, vi stiamo raccontando tutto da un paio di mesi con dovizia di particolari. Dopo l’accordo totale con il giocatore, ormai datato essendo stato raggiunto il 5 giugno, la Juve ha trovato anche l’intesa di massima con la Fiorentina per i famosi 40 milioni di base più altri 5 a titolo di bonus. Ora si ragiona soltanto sulla parte variabile, va trovata la piena quadratura sui parametri ai quali ancorare i 5 milioni. Parametri che la Viola vorrebbe di facile realizzazione. La Juve spera ancora di riuscire a far partire Berna in extremis per la tournée, il club toscano non vorrebbe farlo presentare in ritiro. Domani mattina le due società si riaggiorneranno con l’intento di definire l’operazione una volta per tutte ma Bernardeschi, com’era chiaro da tempo, può virtualmente considerarsi un nuovo giocatore della Juventus.

Foto: Daily Express