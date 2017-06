Esclusiva: da Berenguer a Mario Rui, le mosse del Napoli 

Ounas al Napoli non è più una notizia. Con tanti saluti a chi aveva detto che non sarebbe stato un obiettivo, oppure che il club azzurro avrebbe deciso di liberarlo in presenza di altre offerte. Nel frattempo Berenguer resta aggrappato al Napoli, anche qui confermata la volontà di fare il doppio esterno offensivo, ma in questo caso dipenderà dal futuro di Giaccherini. Per ora Berenguer aspetta. Aggiornamento su Mario Rui: la prima offerta alla Roma è stata di 7,5 più 1,5 milioni di bonus. La richiesta è superiore, questione di tempo.