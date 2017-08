Esclusiva: Berardi-Sassuolo, le cifre del rinnovo. Oltre due milioni a stagione

Vi avevamo anticipato ieri che sarebbe stata una giornata importante per il rinnovo di Domenico Berardi. E prima del comunicato ufficiale del Sassuolo vi abbiamo dato anche la nuova durata: 2022. Ora siamo in grado di darvi le cifre: la base è superiore ai due milioni a stagione, con bonus che possono permettere a Berardi di guadagnare ancora di più e di avvicinarsi al tetto dei due milioni e mezzo. Insomma, un trattamento giusto per blindare il gioiello di Squinzi.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo