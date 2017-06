Esclusiva: Benevento, no a Leandrinho. Presto incontro con la Juve

Al Benevento è stato proposto Leandrinho, esterno classe 1998 del Napoli. Un profilo apprezzato, ma in questo momento il club di Vigorito ha altre idee per l’attacco. Intanto, domani ci sarà l’incontro con il Milan per Felicioli, un profilo per la fascia destra che piace moltissimo. Molto presto incontro anche con la Juve: Cassata è quasi una priorità, nell’operazione potrebbe entrare l’esterno sinistro brasiliano Rogerio. Per D’Alessandro e Dionisi si va avanti con fiducia.