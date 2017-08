Esclusiva: Benavidez, si lavora per la sinergia Inter-Genoa. E c’è la Samp

Carlos Benavidez è un centrocampista giovane (classe 1998), di talento e la cittadinanza italiana che semplifica qualsiasi cosa. L’uruguaiano di proprietà del Defensor è al centro di molti interessi, ma la sua priorità sarebbe quella di sbarcare in serie A. Si sta continuando a lavorare per la sinergia tra Inter e Genoa, i nerazzurri oggi hanno altre priorità, ma è un discorso che può essere perfezionato più avanti. Tra l’altro Benavidez ha deciso di aspettare gli sviluppi, a patto che l’attesa non si allunghi, nelle ultime ore anche la Samp ha chiesto informazioni.

Foto: @TodosMenosDos