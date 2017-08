Esclusiva: Barcellona, sondaggio anche per Perisic. L’Inter..

Il Barcellona è incastrato: ha i soldi, tanti soldi, per trovare il sostituto di Neymar, vorrebbe fare anche due operazioni ma sbatte contro il muro di club ricchi e orgogliosi. Non sono bastati 100 milioni più bonus per Coutinho, il Liverpool non intende cederlo e ha ribadito che non è una questione di rilanci. Il Barcellona sta sondando altre strade e nelle ultime ore ha fatto un sondaggio per Ivan Perisic. L’Inter ha fin qui respinto le avances del Manchester United, vorrebbe proporre il rinnovo al croato, ma teniamo comunque conto che la disponibilità del Barcellona, a maggior ragione dopo l’affare Neymar, è impressionante. Senza dimenticare che il club spagnolo spera ancora di convincere il Borussia Dortmund a cedere Dembelé dopo gli accordi con il suo agente delle scorse settimane.

Foto: goal.com