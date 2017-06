Esclusiva: Banega-Siviglia in dirittura a 9 milioni

Il Siviglia scatenato. Non soltanto Muriel, trattativa molto vicina alla definizione, ma negli ultimi minuti nuovi impulsi – probabilmente quelli decisivi – per il trasferimento di Banega, in pratica un ritorno nel club che lo aveva perso a parametro zero. La quadratura tra i due club è stata trovata a 9 milioni, con l’eventuale possibilità di lavorare su qualche bonus. Adesso manca davvero poco per la definizione dell’operazione: siamo in dirittura, Banega ‘rivede’ il Siviglia a un anno di distanza.