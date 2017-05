L’Antalyaspor fa la spesa in Italia. Ieri sera vi avevamo parlato di Biabiany, idea molto concreta con possibile incontro nelle prossime ore, c’è il via libera dell’Inter. Nel corso di un incontro con il Milan si è discusso di diverse soluzioni, Sosa compreso. Ma il grande obiettivo è Kucka, nella speranza di poter convincere il centrocampista. Intanto, l’Antalyaspor fa la spesa in Italia…

Foto: thescore.com