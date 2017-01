Erik Lamela di nuovo a Roma, ma solo per curarsi

Erik Lamela a Roma ha lasciato tanti amici, ma soprattutto il ricordo di un talento formidabile. Sono passati 4 anni da quando i tifosi giallorossi hanno visto andar via quel ragazzino con poca barba ma tantissima classe, ed oggi l’argentino è tornato nella Capitale. Purtroppo, però, per i tifosi giallorossi, Lamela, come riportato dal Guardian, l’argentino è a a Roma solo per farsi curare un problema all’anca che lo tiene lontano dal campo da mesi. Il tutto è poi stato confermato da tecnico del Tottenham Pochettino: “Ha un rapporto speciale con un fisioterapista a Roma. Dico grazie alla Roma per aver aperto le porte nel tentativo di aiutare il giocatore a recuperare”.

Fonte foto: Lamela-standardco-uk.jpg