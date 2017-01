Quattro giorni fa vi avevamo anticipato la riapertura a sorpresa della trattativa per Omar El Kaddouri all’Empoli. Con la cessione di Saponara alla Fiorentina, ora si può davvero entrare nel vivo per l’esterno offensivo in scadenza di contratto. C’erano stati contatti con il Napoli fino a ieri, oggi l’Empoli è concentrato sulla sfida di Crotone. Con El Kaddouri nel mirino…

Foto: zimbio.com