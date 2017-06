Duvan Zapata-Torino, 33 giorni dopo si va avanti

Duvan Zapata ha concluso la sua esperienza biennale a Udine, ma è comunque in uscita da Napoli dal momento che gli azzurri in avanti sono al completo, se non di più. Lo scorso 10 maggio vi abbiamo anticipato che per il centravanti colombiano sarebbe stata bagarre, segnalandovi anche l’interesse del Torino. A distanza di 33 giorni, la pista è rimasta assolutamente d’attualità. Una trattativa con Cairo e De Laurentiis non è mai semplice, al di là delle schermaglie dello scorso anno per Maksimovic, ma il nome di Zapata resta in evidenza nella lista del Toro.

Foto: zimbio.com