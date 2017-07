Donnarumma, vota Antonio: quadriennale da un milione a stagione. Raiola, la clausola è felicità

Vota Antonio vota Antonio. Aspettiamo l’annuncio, ma il rinnovo di Gigio Donnarumma consentirà di riunire i fratelli in maglia rossonera. Mentre il giovane Plizzari è già andato alla Ternana dopo aver prolungato fino al 2020 con i rossoneri. Vota Antonio vota Antonio: aveva un contratto con l’Asteras Tripolis fino al 2019, ne siglerà quasi sicuramente uno da un milione netto a stagione, nuova scadenza 2021. La verità è una: Raiola li fa ricchi tutti. E con la clausola (possibile che tra 100 e 50 milioni, a seconda della qualificazione in Champions, la quadratura venga trovata per una sola clausola a metà strada) alla fine ha trionfato lui. Perché bisogna essere sinceri e onesti: lui al Milan non lo avrebbe tenuto, non a caso fino all’ultimo gli ha prospettato la soluzione Paris Saint-Germain con un assegno in bianco da riempire. Poi alla fine Raiola ha detto sì, ma soltanto a condizione di inserire una clausola. La stessa clausola che lo fa uscire trionfante dalla vicenda e non si può certo dire che abbiano vinto tutti. Il signore che ha spostato Pogba, facendolo addirittura tornare nel club che lo aveva perso a parametro zero, con una clausola per Gigio – che dal Milan percepirà 6 milioni a stagione – prima o poi si divertirà. È la sua specialità.