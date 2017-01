Deulofeu, ecco perché il Milan ha rimosso il tweet

Il Milan ha rimosso il tweet pubblicato sul proprio account del popolare social network, poco prima dell’ora di cena, relativo all’acquisto in prestito secco di Gerard Deulofeu. Corretta la segnalazione dei colleghi inglesi di Sky Sports UK, che avevano parlato di un Everton che negava il perfezionamento della trattativa. Il Milan ha già raggiunto gli accordi definitivi (in mancanza non avrebbe certo dato l’operazione per conclusa), ma l’Everton si è irritato per l’ufficialità arrivata prima dei passaggi formali, ossia visite mediche e firme del giocatore. E per motivi di opportunità la società rossonera ha rimosso la cinguettata.