Dall’Inghilterra: Wenger vuole Pjanic all’Arsenal, contatto. Ma la Juve…

Dall’Inghilterra arriva una clamorosa indiscrezione di mercato, tutta da verificare. Stando a quanto appena riferito dal Sun, Arsene Wenger avrebbe personalmente contattato Miralem Pjanic, che a Torino non si sta confermando sui livelli di Roma, per chiedergli la disponibilità a trasferirsi all’Arsenal. Il centrocampista bosniaco, secondo il tabloid inglese, avrebbe risposto con entusiasmo. Wenger, rimasto orfano dell’infortunato Santi Cazorla, spingerebbe addirittura per gennaio, mettendo sul piatto 28 milioni di sterline (35 in euro), ma i colleghi britannici – comprensibilmente – aggiungono che la Juve non lascerebbe certo andar via il bosniaco a stagione in corso. A maggior ragione dopo aver perso Witsel. La situazione andrebbe comunque seguita per l’estate.

Foto: Twitter Juventus