Dall’Inghilterra: Perisic, Manchester Utd pronto ad aumentare l’offerta. I dettagli

“È tutto alla luce del sole”, così Luciano Spalletti oggi su Ivan Perisic. E, anche stando alle ultime indiscrezioni che filtrano dall’Inghilterra, presto il trasferimento del croato al Manchester United potrebbe sbloccarsi una volta per tutte. Secondo il Daily Star, nello specifico, Mourinho avrebbe chiesto alla società di rompere gli indugi, presentando un’offerta da 53 milioni per l’esterno offensivo croato. Cifra che, se fosse confermata, dovrebbe accontentare l’Inter e consentire all’ex Wolfsburg di ottenere il via libera.

Foto: zimbio.com