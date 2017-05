Dall’Inghilterra: Manchester City, offerto Hart al Leicester per arrivare a Schmeichel

Saranno settimane calde per il futuro di Joe Hart, che nei giorni scorsi ha già annunciato che al termine del prestito al Toro farà ritorno in Premier League. Il portiere classe 1987 ha ancora due anni di contratto con il Manchester City, ma verosimilmente non rimarrà all’ombra dell’Etihad Stadium, non rientrando nei piani di Guardiola. A tal proposito, le odierne edizioni di Daily Mail e Times riferiscono che Pep, non soddisfatto nemmeno di Bravo e Caballero, offrirà il cartellino di Hart al Leicester, a titolo di parziale contropartita, nella convinzione di poter mettere le mani su Kasper Schmeichel: per il trentenne figlio d’arte sarebbe un ritorno.

Foto: The Sun