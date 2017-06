Dalla Turchia: Chiriches al Galatasaray, presto l’annuncio. Cifre e dettagli

A circa 20 giorni dalle prime indiscrezioni provenienti dalla terra della Mezzaluna, in Turchia danno in dirittura d’arrivo il trasferimento di Vlad Chiriches al Galatasaray. Nella fattispecie, secondo i colleghi di Sporx l’accordo con il Napoli per il ventisettenne difensore della Romania – ex Tottenham – sarebbe stato trovato sulla base di 5 milioni di euro. Mentre il centrale andrebbe a sottoscrivere con i giallorossi di Istanbul un pluriennale da circa 2 milioni a stagione. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’ufficialità.

Foto: sito ufficiale Napoli