Dalla Spagna: la Juventus fa sul serio per James Rodriguez. E Dybala…

Le strade di Juventus e Real Madrid potrebbero presto incrociarsi. Non sul terreno di gioco, bensì in ottica calciomercato. Secondo quanto riporta la stampa spagnola, in particolare As, infatti, i bianconeri sarebbero pronti a dare l’assalto a James Rodriguez, individuato come rinforzo ideale per completare la rosa di Massimiliano Allegri. Il colombiano, corteggiato anche da altri top club europei, come Chelsea, United e Psg, sta trovando poco spazio sotto la gestione di Zidane e a giugno potrebbe cambiare aria. Non è tutto: al tavolo della trattativa, le Merengues, potrebbero giocarsi la carta del talento colombiano per arrivare a Paulo Dybala, il rinforzo galactico scelto direttamente da Florentino Perez in vista della prossima stagione, come ribadisce l’edizione odierna del Mundo Deportivo. La Juventus, dal canto suo, reputa incedibile il 23enne argentino e difficilimente se ne priverà, salvo offerta irrinunciabile come quella ricevuta l’estate scorsa per Pogba.

Foto: caughtoffside.com