Dalla Spagna: Diego Lopez a Milano per discutere del suo futuro. Ha chiesto di rimanere all’Espanyol

Secondo il Mundo Deportivo Diego Lopez, portiere di proprietà del Milan, ma in prestito all’Espanyol, nelle scorse ore è stato a Milano per discutere con la dirigenza rossonera il suo futuro. Lopez, secondo il quotidiano sportivo spagnolo, avrebbe comunicato al Milan la sua volontà di rimanere in Spagna. Il portiere è in prestito al club catalano fino alla fine della stagione, e ha un contratto di un anno con i rossoneri, ma ha più volte espresso di voler continuare la sua esperienza all’Espanyol, dove è diventato un idolo di tifosi per i tanti interventi decisivi che hanno regalato molti punti alla squadra allenata da Quique Sánchez Flores. Il direttore generale del club catalano, Ramón Robert, appena una settimana fa ha ribadito che la permanenza di Lopez rappresenta una priorità per l’Espanyol.

Foto: Twitter Espanyol