Dalbert, è stato un parto Inter. Ma la qualità non si discute

Il via libera è arrivato prima delle 19 italiane dal Brasile (rispettare le fonti, sempre): Dalbert pronto a sbarcare a Milano per le visite con l’Inter. In serata ha confermato Spalletti, ecco l’esterno sinistro di qualità che cercava l’Inter. Operazione da 20 milioni più bonus, è stato un parto perché il Nizza non è l’ultimo club sulla faccia della terra e ha voluto fare resistenza fino alla fine, sapendo che prima o poi avrebbe ceduto. Un parto che sarà comunque ben ripagato: Dalbert ha qualità e quantità, può aprire un ciclo in casa nerazzurra, colmerà una lacuna importante. E permetterà a Spalletti di aggiungere un altro tassello per quella che deve essere una stagione in prima fila.

Foto: onzemondial.com