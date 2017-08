Dalbert-Eysseric-Karamoh: Nizza e Caen hanno ormai ceduto

Dalbert-Eysseric-Karamoh, tre colpi in arrivo per la nostra Serie A, tutti provenienti dalla Ligue 1. Il primo, esterno sinistro basso del Nizza, ha da mesi l’accordo con l’Inter, domani sera il club transalpino disputerà il ritorno del preliminare di Champions sul campo dell’Ajax, dopodiché libererà il brasiliano per i nerazzurri che fremono di metterlo a disposizione di Spalletti. Discorso che in linea di massima vale anche per Eysseric, stessa società di appartenenza e intesa parimenti raggiunta – da settimane, come anticipatovi ai tempi – con la Fiorentina. Anche in tal caso il Nizza ha ormai ceduto, anche alla luce del contratto in scadenza dell’esterno offensivoza. Nessun problema di coppa per il Caen invece, ma la situazione Karamoh è destinata ugualmente a sbloccarsi a stretto giro, il sodalizio transalpino ha memorizzato la voglia totale di Inter dell’attaccante esterno (altra situazione raccontatavi in esclusiva), che presto verrà accontentato. Dalbert-Eysseric-Karamoh, tre situazione battezzate da tempo: Nizza e Caen hanno ormai ceduto