L’indiscrezione: la Juve su Cristante da oltre due mesi. La concorrenza…

L’agente Giuseppe Riso ha confermato che Bryan Cristante a fine stagione lascerà l’Atalanta, per il club di Percassi altra mega plusvalenza in arrivo considerato che il riscatto dal Benfica era fissato a soli 4 milioni. Il centrocampista scuola Milan ha letteralmente incantato nella prima metà di stagione, anche a prescindere dai ben 9 gol messi a segno tra campionato ed Europa League. Nella notte tra il 15 e il 16 novembre vi anticipammo le manovre della Juve, sulla scorta degli eccellenti rapporti con l’Atalanta certificati – da ultimo – dalle operazioni che hanno chiamato in causa i vari Caldara, Spinazzola e Orsolini. Senza dimenticare l’apprezzamento dell’Inter, che un anno fa di questi tempi da Bergamo accolse Gagliardini. Poco prima di Natale, per l’esattezza il 20 dicembre, vi svelammo anche l’irruzione della Roma, con Di Francesco che avrebbe voluto Bryan già ai tempi di Sassuolo. È chiaro come, tra le tre, la società con più disponibilità economica sia la Juve, che per il centrocampo segue sempre anche Barella e per l’attacco continua a pensare ad Han, altro gioiello di proprietà del Cagliari. Tornando a Cristante, per quanto la sua cessione sia in programma per giugno, già in questa sessione il centrocampista classe 1995 è al centro del mercato, con la malcelata intenzione di “prenotarlo” adesso in vista dell’estate. Situazione tutta da seguire, con la Juve in azione da oltre due mesi.

Foto: sito ufficiale Atalanta