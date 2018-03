Criscito-Asamoah, affari a zero. Il Genoa al traguardo e l’Inter che si avvicina

La primavera è già iniziata, aprile incombe e iniziano sempre più a delinearsi le strategie relative ai calciatori in scadenza di contratto. Ci soffermiamo in particolare sulle situazioni di due esterni sinistri, Mimmo Criscito e Kwadwo Asamoah. Il primo, 31 anni compiuti a dicembre, reputa da tempo chiuso il suo ciclo allo Zenit ed è pronto a riabbracciare il Genoa a distanza di sette anni: ormai è il segreto di Pulcinella, sono arrivate tutte le conferme del caso, comprese quelle del diretto interessato e di Perinetti. Il secondo, che di anni a dicembre ne ha compiuti 29, è stato protagonista del ciclo Juve (prima da titolare poi da versatile alternativa) ma oggi è più facile che vada via da Torino, dal momento che il club bianconero, anche a dispetto delle parole di Allegri che aveva evidenziato l’importanza del ghanese, in questo momento non ha intenzione di rilanciare rispetto all’offerta già presentata. Offerta inferiore rispetto alla proposta (superiore ai 3 milioni a stagione) dell’Inter, che dopo aver mosso passi decisivi per De Vrij vuole regalarsi un altro colpo a parametro zero. E si avvicina sempre più al duttile Asa.

Foto: sport.ru-ghanasoccer.net