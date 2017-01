Countdown Gagliardini-Inter, gli aggiornamenti

Roberto Gagliardini all’Inter, siamo al countdown. Dal 15 dicembre, quando lo accostammo in maniera decisa al club nerazzurro (di Milano) parlando di pista concreta con tanto di incontro, a oggi di acqua sotto i ponti ne è passata davvero parecchia. E noi vi abbiamo aggiornato costantemente, con dovizia di particolari, tenendo sempre la stessa linea, quando altrove lo avevano già spedito alla Juve. Tra le due società non ci sono problemi, la quadratura è stata trovata sulla base di un prestito molto oneroso, da 5-6 milioni, con diritto di riscatto. Un diritto che nella sostanza si atteggia a obbligo, dal momento che nessuno metterebbe sul piatto una cifra così ingente per il prestito senza avere la volontà, totale, di acquisire il cartellino a titolo definitivo. E per Suning eventualmente non sarebbe un problema, in sede di valutazione complessiva, sfondare il muro dei 25 milioni, magari ragionando sui bonus. Vi abbiamo già detto che l’Atalanta ha aperto al trasferimento immediato di Gagliardini, che ha già detto sì con entusiasmo alla destinazione. A questo punto vanno semplicemente limati i dettagli dell’operazione, nella quale potrebbe anche entrare una contropartita tecnica (a partire da Palacio, che ritroverebbe Gasperini). Ma per Gagliardini all’Inter siamo ormai alla stretta finale: si continua a lavorare no-stop per consentire al centrocampista di sottoporsi alle visite mediche, il countdown è già partito.

Foto: zimbio.com