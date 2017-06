Tutto confermato: Schick vuole la Juve da subito

Stanno per arrivare le ore di Patrik Schick, promesso sposo della Juve. Lunedì il rampante attaccante della Sampdoria ha detto chiaramente che dopo sabato ogni momento potrebbe essere quello giusto. Sabato è arrivato, stasera Schick con la sua Repubblica Ceca sfiderà la Norvegia in un match valido per le qualificazioni mondiali, dopodiché potrà concentrarsi esclusivamente sul suo futuro. Schick voleva la Juve e avrà la Juve, che pagherà la clausola da 25 milioni inserita nel contratto che vincola attualmente il talento classe 1996 al club blucerchiato. Decisivo è risultato, come anticipato in tempi non sospetti, il lavoro di Pavel Nedved sul connazionale. E sono arrivate anche conferme sul fatto che Patrik ha chiesto di raggiungere subito Allegri, una richiesta davanti alla quale la Samp, che spera sempre di trattenerlo per un altro anno, ben poco potrebbe fare.

Foto: sito ufficiale Sampdoria