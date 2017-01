Ciao Manolo, buon Southampton e in bocca al lupo. Ma meritavi di più

Vi abbiamo raccontato nei dettagli la trattativa per Manolo Gabbiadini. Niente Wolfsburg, solo Premier League, con l’irruzione del Southampton di tanti giorni fa concretizzatasi nelle scorse ore. Stimiamo tanto Gabbiadini, come ragazzo e come attaccante, lo abbiamo difeso in tempi non sospetti e quello non era certo “terrorismo giornalistico”. C’erano spifferi nei suoi riguardi, attacchi insensati e molto prevenuti. Proprio per questo, con la libertà che ci distingue da sempre, aggiungiamo che è stata una trattativa favorevole per il Napoli (in fondo De Laurentiis ha fatto una plusvalenza rispetto ai soldi spesi per ingaggiarlo dalla Samp), ma la gestione della trattativa è stata opinabile. Sapevamo che sarebbe finita tra il 30 e il 31 gennaio, non ci voleva il mago. E con tutto il rispetto per il Southampton siamo convinti – liberi di pensarla diversamente – che Gabbiadini avrebbe meritato molto di più.

Foto: zimbio.com