La Roma è forte su Cengiz Under, giovane talento del Medipol Basaksehir. Una pista turca di sei giorni fa, svelata dai colleghi di Fotomac, cha avevano anticipato l’interesse del club giallorosso per l’esterno offensivo classe 1997. E dopo le cessioni che hanno portato nelle casse della Roma diversi milioni, la trattativa per Cengiz Under avrebbe subito un’accelerata nelle scorse ore, come confermano anche le parole dell’agente del giocatore ai microfoni di corrieregiallorosso.com: “Al momento posso confermare l’interesse da parte del club giallorosso, ma l’affare ancora non è chiuso”.