Borja Valero-Inter, rumors già da ieri. E ora dipende…

Non è certo una novità il grande apprezzamento di Luciano Spalletti nei confronti di Borja Valero. Già la scorsa estate il tecnico di Certaldo lo ha corteggiato per portarlo alla Roma, ma il centrocampista spagnolo aveva declinato la proposta per restare alla Fiorentina. E in questi ultimi giorni, il neo allenatore dell’Inter, è tornato nuovamente alla carica per Borja Valero (accostato anche al Milan senza riscontri): come riportato ieri mattina da Repubblica, l’agente del giocatore è volato oggi a Milano per incontrare la dirigenza nerazzurra, in attesa di un summit esplorativo con la Fiorentina. Tutto dipenderà dalla volontà di Borja Valero che, al momento, vuole restare a Firenze. Intanto l’Inter ha mosso i primi passi per il centrocampista spagnolo…

Foto: zimbio