Borja Valero all’Inter, l’accordo con la Viola era già stato impostato

Borja Valero viaggia sempre spedito verso all’Inter, a maggior ragione dopo l’ammissione di Pantaleo Corvino nel tardo pomeriggio. Il direttore generale dell’area tecnica della Fiorentina ha detto che la trattativa con il club nerazzurro inizierà adesso, in realtà l’accordo con la Viola – come raccontato – era già stato impostato. Dai 4-5 milioni iniziali, per il cartellino del 32enne centrocampista spagnolo l’Inter, lavorando con i bonus, era già salita di un paio per attestarsi sui 6-7 milioni. Adesso ci sono tutte le condizioni per andare a dama. Nel futuro di Borja c’è il nerazzurro, non c’erano dubbi già nella notte tra il 20 e il 21 giugno, quando vi svelammo la telefonata liberatoria. A questo punto non resta che attendere: la trattativa per Borja Valero all’Inter intravede già lo striscione del traguardo…

Foto: zimbio.com