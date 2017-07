Bernardeschi-Juve, Keita-Inter: la strada è tracciata

Federico Bernardeschi per la Juve, Keita Balde per l’Inter: due trattative con concrete possibilità di andare in porto e sulle quali vi stiamo raccontando tutto con dovizia di particolari. Per Berna alla Juve domani sarà un giorno caldo, la Juve ha in pugno Federico a prescindere da un’eventuale contropartita tecnica della quale parlare in un secondo momento, ormai ballano un paio di milioni di bonus rispetto alla base da 40 milioni. Non a caso la Fiorentina ha concesso tre giorni supplementari al versatile specialista offensivo classe 1994, portarlo in ritiro non avrebbe grande senso, al di là della volontà della Juve di portare Bernardeschi in tournée giovedì al pari di Szczesny e De Sciglio. Capitolo Keita: come raccontatovi diffusamente in questi ultimi due giorni, dopo avervi svelato lo scenario a fine maggio e riferito l’apertura dell’attaccante della Lazio poco più di una settimana fa, nel futuro della punta senegalese potrebbe realmente esserci l’Inter. Lotito giovedì sarà in ritiro ad Auronzo di Cadore, dove Keita ha fatto rientro in serata dopo la giornata milanese, il presidente riproporrà il rinnovo da 2 milioni a stagione che il giocatore con ogni probabilità rifiuterà. L’Inter, bonus compresi, mette sul piatto 25, la Lazio chiede 30 ma, alla luce della distanza non siderale, ci sono tutti i presupposti affinché il gap venga colmato. Intanto, Keita ha scelto l’Inter trovando l’accordo per un quinquennale da 3 milioni a stagione a salire, dopo aver memorizzato che con la Juve quest’anno non ci sarebbero stati sbocchi. Così come Bernardeschi ha scelto la Juve da tempo immemore, raggiungendo l’intesa totale già nei primissimi giorni di giugno. Due strade tracciate, resta da coprire il cammino che porta al rispettivo traguardo.