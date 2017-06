Bernardeschi, l’attesa della Juve non è più una sorpresa

Ci fanno un po’ sorridere quelli che, avendo preso l’autobus in ritardo, ora vogliono avere la paternità di aver detto “non è una sorpresa che la Juve sia su Bernardeschi”. Ora no, tre settimane fa lo era. Soprattutto era una sorpresa il fatto che la Juve avesse deciso di seguire con attenzione l’evolversi relativo al talento della Fiorentina, mettendo per ora in stand-by tutte le altre piste relative all’esterno offensivo. Douglas Costa in testa, che piace tantissimo e che non può essere considerato fuori dai giochi, ma che al momento deve aspettare. Mentre quella di Keita è una situazione a parte, come già spiegato. Semplicemente perché la Juve ha pronta l’offerta alla Fiorentina, da 40 milioni con possibile contropartita tecnica, e già prima della fine di questa settimana ne potremmo sapere di più. Il tutto è legato anche alla spedizione dell’Under 21 agli Europei in Polonia. Poi si potrebbe entrare nel vivo e non sarebbe una sorpresa. Ora no…

Foto: Daily Express