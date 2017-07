Bernardeschi alla Juve, ultimo vertice per chiudere

Una trattativa che vi abbiamo anticipato e raccontato nei dettagli. Bernardeschi alla Juve: adesso siamo davvero arrivati nella fase decisiva, in corso a Milano un vertice tra l’avvocato Bozzo e il club bianconero. Ieri sera avevamo aggiunto che l’intesa era stata in linea di massima trovata a 40 milioni più 5 di bonus. E che il summit sarebbe servito per rendere i bonus “facili”. Il certificato medico presentato alla Fiorentina è la sintesi della volontà di chiudere in queste ore senza doversi presentare nel ritiro di Moena.