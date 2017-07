Belotti, la posizione di Cairo e le piste aperte

Antonio Conte vuole almeno un attaccante, se non due considerata che va risolta la questione Diego Costa (l’Atletico continua a lavorarci). Nel mese di aprile vi parlammo delle relazioni positivissime su Andrea Belotti, com’è noto il Gallo ha una clausola per l’estero da 100 milioni, ma Cairo, in presenza di un’offerta importantissima, potrebbe anche concedere qualche sconto. Soprattutto il numero uno del Torino vuole che il centravanti resti, questa al momento è la traccia principale, solo se adeguatamente motivato. Assodato che il Toro si è avvicinato sempre più a Zapata perché Mihajlovic ritiene che i due possano giocare in coppia, in caso di cessione di Andrea i granata avrebbero già in casa il sostituto. La pista Belotti in casa Chelsea è sempre rimasta d’attualità, a maggior ragione dopo che Lukaku è volato al Manchester Utd e senza dimenticare le opzioni che chiamano in causa Morata, che andrebbe più che volentieri da Conte, e Aubameyang, come abbondantemente raccontato grande sogno Milan (che in questa sessione ha drizzato le antenne anche per gli stessi Belotti e Morata) ma che potrebbe essere intrigato dalla Premier con vista Champions.

Foto: sito ufficiale Torino