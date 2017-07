Aubameyang-Cina: meno otto. Il Milan resta alla finestra

Otto giorni alla fine del mercato cinese, spauracchio vero per diverse società europee. Tra i big tentati dalle sirene orientali, come sapete, c’è anche Pierre-Emerick Aubamenyang, il ventottenne attaccante gabonese che dovrebbe lasciare il Borussia Dortmund in questa sessione. Il Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro ha messo sul piatto 75-80 milioni per il cartellino, con ingaggio da circa 30 milioni a stagioni per Auba. Cifre che farebbero vacillare chiunque. Il Milan resta alla finestra, aspetta di capire quale sarà la scelta di Aubameyang, il famoso “grande sogno” che vi avevamo anticipato in inverno. Nel frattempo cercherà di fare cassa con i vari Lapadula (il Genoa pressa ma l’attaccante non ha sciolto le riserve, c’è anche la Lazio), Bacca e Niang. Kalinic? Pista sempre viva, con la Fiorentina che in queste ore è impegnata nelle questioni che chiamano in causa Bernardeschi e Borja Valero. Di certo, dopo André Silva, il Milan in attacco farà altro…

Foto: The Indipendent