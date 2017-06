Andrea Conti e il Milan, gli ultimi aggiornamenti

Andrea Conti viaggia spedito verso il Milan, a maggior ragione dopo l’incontro di oggi tra Mario Giuffredi, agente dell’esterno attualmente impegnato con l’Under 21, e Luca Percassi. Rispetto alla richiesta iniziale da 28 milioni, l’Atalanta è scesa a 25, con la possibilità di un ulteriore sconto per arrivare ai famosi 23-24 milioni dei quali vi avevamo parlato. Ci doveva essere un contatto telefonico tra Fassone, ad del Milan, e l’Atalanta per fissare l’incontro decisivo, ma fino a qualche minuto fa non c’è stato anche per gli impegni istituzionali di giornata, al di là del fronte Donnarumma. La situazione resta comunque indirizzata sul vialone del traguardo, con l’inserimento di uno o due giovani nella trattativa.

Foto: zimbio.com