Agente Verratti: “Lasciare il Psg è difficilissimo, ma i campioni devono vincere”

L’agente di Marco Verratti, Donato Di Campli, ha parlato così del futuro del suo assistito ai microfoni di Sky “Sono tutte giornate importanti, quella di oggi lo è stata un po’ di più. Via da Parigi? Vediamo, è complicatissimo ma abbiamo espresso le nostre idee al Psg. Non c’entra il Barcellona ma c’entrano i progetti. Ritengo di gestire un campione e i campioni devono vincere. L’Italia? È molto difficile, non credo che ci siano società che possano permettersi un’operazione del genere. Marco è sotto contratto? Chiunque prova a prendere anche giocatori che hanno firmato per tanti anni, il calcio è così e dobbiamo accettarlo”.

Foto: Metro