Agente Mario Rui conferma: “Vuole il Napoli e ci andrà”

Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Mario Rui, ha confermato a Radio Crc quanto vi stiamo raccontando in esclusiva sulla trattativa che dovrebbe portare al Napoli il laterale portoghese: “Il Napoli ha fatto sapere chiaramente che lo vuole, il ragazzo ha fatto le sue riflessioni e alla fine ha deciso che la cosa migliore è andare al Napoli. Oggi io e Mario abbiamo incontrato la Roma, abbiamo comunicato alla società che vogliamo andar via, che c’è un’offerta del Napoli e che il ragazzo vuole vestire l’azzurro. La reazione della Roma? Si è trattato di una mossa inaspettata, anche perché un mese fa parlammo col club giallorosso comunicandogli che la volontà di Mario era quella di restare alla Roma. Nel calciomercato però ci sono delle dinamiche che cambiano continuamente. Roma e Napoli avranno dei contatti, dovranno iniziare una trattativa tra società. Il costo del cartellino di Mario Rui è di circa 10 milioni, la Roma vuole più dei 6 milioni che deve pagare per esercitare il riscatto dopo il prestito oneroso e io sarò spettatore di questa trattativa. La Roma dovrà trovare un sostituto e non credo che sarà facile, poiché stanno operando su altri fronti. Con le cessioni di Manolas, Paredes e Salah si stanno muovendo per altri ruoli. In quanto tempo si chiuderà l’operazione? Se si andrà oltre il 30 giugno, l’operazione potrebbe prolungarsi. La volontà del calciatore conta molto, è giusto trovare un compromesso tra le parti ma Mario Rui andrà al Napoli”.

Foto: zimbio.com